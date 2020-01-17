Самосвал завалил глиной Московское шоссе и собрал пробку на 2 км

Неприятный сюрприз водителям к вечернему часу пик устроил груженый самосвал в Пушкинском районе Петербурга. Просыпавшийся груз занял полосу посреди дороги и изрядно мешает движению.

Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Иван, днем 17 января на Московском шоссе при повороте у дома 246 в поселке Ленсоветовский у самосвала открылся кузов, и груз вывалился на проезжую часть. По предположению очевидца, это была глина.

Из-за этого движение по шоссе оказалось затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор со стороны Петербурга уже перевалил за 2 километра.



