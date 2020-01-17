Первое распоряжение премьера Мишустина. Он выбрал себе преемника в ФНС

Заместитель ставшего премьер-министром РФ Михаила Мишустина станет новым руководителем ФНС.

«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», – говорится в первом распоряжении нового премьера, которое 17 января опубликовано пресс-службой правительства.

На сайте ФНС про Егорова сказано, что в налоговую службу он пришел в 2001 году. Он занял должность специалиста 1-й категории в столичном управлении. В мае 2011-го он был назначен заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.



