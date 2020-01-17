Эрмитаж выбрал подрядчика для достройки фондохранилища. Но аукцион приостановлен по жалобе

ССУ-5 выиграло аукцион на пятую очередь третьего этапа стройки производственной базы и фондохранилища Эрмитажа на Школьной. На результат уже жалуются.

Протокол определения поставщика опубликован на сайте госзакупок 17 января. Согласно ему, при стартовой цене в 889 млн рублей ОАО «Специализированное строительное управление-5» предложило выполнить работы за 840 млн. Проигравший «Геоизол» – за 847 млн. В то же время закупка приостановлена по жалобе ООО «Монолит», которая будет рассмотрена 20 января.

Характерно, что ССУ-5 и «Геоизол» были участниками эпопеи с выбором подрядчика на строительство экопарка в Приморском районе. Аукцион несколько раз объявляли и откатывали по требованию антимонопольщиков. В результате неоднократно названный победителем «Профистрой Северо-Запад» выбыл из гонки, и контракт получило ССУ-5.

Напомним, изначально контракт на строительство фондохранилища за 3,6 млрд был заключен с фирмой «Мехстройтранс» в декабре 2015 года. Подрядчика авансировали на 916 млн рублей, но с весны 2016-го работы практически не велись, а через год и вовсе остановились. Из-за этого в 2017 году Эрмитаж в одностороннем порядке расторг договор и выставил требование по выплате неустойки и возвращении аванса на сумму 850 млн рублей.

В итоге недостроенное фондохранилище привело к возбуждению уголовного дела. Следователи заподозрили бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и тогдашнего руководителя группы компаний «Ропсан» Никиту Колесникова в хищении 450 млн рублей у Эрмитажа. В конце ноября принято решение об экстрадиции экс-чиновника Министерства культуры РФ Бориса Мазо в Россию: он является фигурантом в деле о хищениях бюджетных средств при заключении контракта на строительство фондохранилища.



