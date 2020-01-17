Трещины и сколы. Петербуржцы переживают за состояние Обуховского моста

Жители Петербурга обеспокоены состоянием Обуховского моста через Фонтанку. В Мостотресте уверяют – ходить и ездить по нему безопасно.

Фото облицовки моста через Фонтанку у пересечения набережной с Московским проспектом в редакцию прислали читатели днем 17 января. По их словам, кадры были сделаны на нечетной стороне набережной. «С внешней стороны появились трещины и сколы на гранитных блоках, а несколько блоков выдавливает наружу», – делится наблюдениями Дмитрий.

Как обьяснили «Фонтанке» в «Мостротресте», переправа находится в работоспособном состоянии, ездить и ходить по ней можно без опаски. Сам мост представляет собой железобетонную конструкцию с гранитной облицовкой, ее ремонтом предприятие займется в этом году – швы между гранитными блоками будут восстановлены, а своды оштукатурены.

Глобального же ремонта, следует из адресной программы КРТИ, до 2021 года на Обуховском мосту и рядом с ним не запланировано. Последний раз асфальт на переправе меняли в 2018 году.



