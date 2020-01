«Быть смешными – не наша сильная черта». Немецкий МИД извинился за неудачную шутку про визы

Внешнеполитическое ведомство ФРГ неудачно поучаствовало во флэшмобе #SeduceSomeonein4Words, в рамках которого нужно было написать «соблазнительное сообщение» из 4 слов.

«Ваша виза была одобрена», – такой вариант 17 января предложили немецкие дипломаты в twitter.

Being funny is apparently not always our strong suit. We deleted the tweet below and apologize to all who were offended by this. We know the visa process is complex, and visa decisions can deeply affect peoples‘ lives. Our colleagues take these decisions very seriously. pic.twitter.com/VP7dmH6l05