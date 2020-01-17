ГК «Полис Групп» вошла в ТОП-10 лидеров по вводу жилья в РФ

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» вошла в первую десятку девелоперов России по итогам ввода жилья в 2019 году*. Общий объем сданных в эксплуатацию девелопером жилых площадей в городской черте и Ленинградской области составил 316 тыс. кв. м: 11 домов на 10 893 квартиры. Это рекордный показатель в истории компании.

Так, в начале 2019 года введена в эксплуатацию завершающая очередь масштабного проекта комплексной застройки в Кудрово – ЖК «Вернисаж» (д. №8). К строительству квартала приступили в 2013 году. Он включает свыше 276 тыс. кв. м жилья (более 9 тыс. квартир), а также социальную инфраструктуру.

Кроме этого, сданы 3 и 4 очереди проекта комплексного освоения территории «Краски лета» в Мурино в общей сложности на 132,5 тыс. кв. м. В целом квартал рассчитан на 300 тыс. кв. м жилья и состоит из 5 очередей. В настоящее время проект находится в завершающей стадии строительства: готовность последней очереди – свыше 90%.

В ноябре 2019 года компания получила разрешение на ввод одного из своих знаковых проектов класса «комфорт» в городе – ЖК «Полис на Неве» на Октябрьской набережной. Два корпуса переменной этажности (44 878 кв. м) выполнены в неоклассическом стиле. Один из них обращен к Неве, за счет чего из окон открываются потрясающие виды. На верхних этажах расположены квартиры с панорамным остеклением. На закрытой территории двора выполнен ландшафтный дизайн. Для жильцов предусмотрен подземный паркинг. В ночное время здания украшает художественная подсветка.

Накануне нового года, 30 декабря, сданы в эксплуатацию две первые очереди и отдельно стоящий паркинг в эко-квартале «Полис на Комендантском» в Каменке. Общая площадь введенного жилья составила более 66 300 кв. м. Квартал расположен рядом со ст. «Комендантский проспект» и реализуется в 4 этапа. Здесь будет построено свыше 180 000 кв. м жилья, коммерческие помещения и два многоуровневых паркинга на 2110 автомобилей. На территории комплекса обустроен детский веревочный парк, игровые комплексы для детей из экологичных материалов. На первых этажах расположатся коммерческие помещения.

Отметим, что в 2019 году ГК «Полис Групп» сохранила позиции лидера по строительству социальной инфраструктуры. В прошлому году начали работу 4 новых детских сада – ДОУ на 220 мест в ЖК «Вернисаж и 3 детсада в ЖК «Краски лета» в общей сложности на 300 мест. Всего на счету девелопера 12 построенных детских садов и две школы. Сейчас на финальной стадии находится строительство школы на 1175 мест в ЖК «Краски лета».

В целом, объем текущего строительства ГК «Полис Групп» в настоящее время составляет свыше 357 тыс. кв. м.

*Данные: Единый Реестр Застройщиков (без учета площади балконов и лоджий)

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК Вернисаж в Кудрово – застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте http://tin-group.spb.ru/customers/documents

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте наш.дом.рф