Погода в Петербурге замахнулась на 95-летний рекорд максимальной температуры

В последний день рабочей недели температура в Петербурге замерла в шаге от очередного рекорда. Синоптики сравнивают эту пятницу с 17 января 1925 года.

Как сообщил в своем Facebook специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, 95 лет назад в городе было 4,9 градуса выше нуля. Сегодня столбик термометра мог подняться и выше. По последним данным Северо-Западного гидрометцентра, до пяти градусов тепла не хватило 0,2 градуса.

«Сегодняшний максимум составил 4,8 градуса, во второй половине дня уже должно холодать», – уточнил «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Суббота такой же тёплой не будет: 18 января ждут около нуля ночью, до +3 днём и неустойчивые прояснения неба. Существенных осадков в канун Крещения синоптики не обещают. Для желающих искупаться подготовили купели, хотя лёд водоёмы так и не сковал. Ровно год назад Петербург был во власти активного облачного вихря, стоял в 10-балльных пробках, а на улицах росли сугробы.



