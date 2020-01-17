За долларовую взятку в Петербурге задержали адвоката компании «Хренов и партнеры». Он обещал отнести судьям 25 миллионов рублей

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении адвоката столичной юридической компании «Хренов и партнеры» Игоря Николаенко. Он подозревается в попытке получить с бизнесменов 25 миллионов рублей для арбитражных судей.

Как сообщили «Фонтанке» 17 января в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, поводом для задержания Николаенко стало рассматриваемое в Девятом арбитражном апелляционном суде дело по иску юрлица о взыскании долга по лицензионным договорам и неустойки на общую сумму 36 миллионов рублей с другой компании.

«Николаенко предложил представителю ответчика передать взятку в размере 8 миллионов рублей неустановленным должностным лицам Девятого арбитражного апелляционного суда за решение в пользу компании», – уточнили в пресс-службе судов.

Взятка передавалась в долларах, частями, в июне-августе 2019 года у гостиницы «Октябрьская» в Петербурге.





По данным «Фонтанки», дело касается спора компании «Юнайтед Мультимедиа проджектс», которая предъявила требования к фирме «Эшелон Фильм». Деньги Николаенко, по версии следствия, требовал от представителя «Эшелон Фильм».

В октябре 2019 года Николаенко повторно запросил 8 миллионов рублей, для еще одного выгодного «Эшелону Фильм» решения, и снова получил 124 тысячи долларов.

Задержали адвоката при попытке получить третью часть, 9 миллионов рублей, у гостиницы «Гранд Отель Европа» на Михайловской улице. Следствие просит заключить Николаенко под стражу. Ходатайство рассматривает Куйбышевский районный суд Петербурга.

Компания «Хренов и партнеры» отказалась комментировать «Фонтанке» задержание своего сотрудника.