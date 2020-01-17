Вломили по отрасли. Петербургские экспортеры металлолома протестуют против бирж

Северо-западный рынок металлолома приходит в себя после “эксперимента” по квотированию экспорта, который сократил привычный для игроков объем зарубежных контрактов в угоду отечественным трубникам и металлургам на 700 тыс. тонн.

Василий Дерюгин/Коммерсантъ

Экспортеры металлолома отпраздновали Новый год и принялись считать убытки, полученные из-за введения государственной квоты на экспорт черного лома. Экспериментальные ограничения проработали до 1 января и за четыре месяца успели усугубить ситуацию на рынке.

Правительство ввело систему квотирования экспортных поставок отходов и лома черных металлов с 1 сентября 2019 года. Квоты распределял Минпромторг РФ с учетом региональных коэффициентов – от 0,5 до 1,5 в зависимости от дефицита лома в регионе. Северо-Запад считается дефицитным регионом, так что предприятиям тут доставались квоты с коэффициентом 0,8. Компании получали их в зависимости от того, сколько они раньше отправляли металлолома на экспорт. То есть разрешено было продавать за границу на 20% меньше продукции, да и то только тем, кто раньше уже этим занимался.

Совокупная выручка примерно 260 компаний с оборотом от 1 млн рублей, зарегистрированных в Петербурге и Ленобласти, которые указали в качестве основного вида деятельности обработку и торговлю ломом, составляет 106 млрд рублей. Официальная рентабельность этого бизнеса невысока: совокупный результат работы за 2018 год – 1,2 млрд.

Крупнейшие экспортеры лома в стране сконцентрировались на Северо-Западе и Дальнем Востоке. По оценке Ассоциации ломопереработчиков «РУСЛОМ.КОМ», ежегодно российские компании продают за границу около 5,2 млн тонн лома. Примерно 2 млн из них проходят именно через северо-западные порты, рассказал «Фонтанке» директор ассоциации Виктор Ковшевный. Наложенное правительством ограничение на четыре месяца сжало совокупный объем экспорта черного лома за этот период примерно на 40%, до 1,009 млн тонн.





Совокупные потери рынка от квотирования эксперты отрасли оценивают примерно в 200 млн долларов. Такая сумма получается, если перемножить не отправленные за границу 700 тыс. тонн металлолома на его среднюю по 2019 году цену в Турции (одно из основных направлений экспорта) – 285 долларов за тонну. Участники рынка добавляют, что если 200 млн долларов недополучили компании, то еще 10 миллионов недополучил бюджет (таможенная пошлина 5%).

«Оставьте нас в покое»

Директор одного из крупнейших в городе участников рынка, «Метлайн-Холдинга» (совокупная выручка всех его компаний в 2018 году – 6,1 млрд рублей), Дмитрий Кисельер рассказал «Фонтанке», что практически все финансовые показатели компании сократились в три раза за время простоя. За три месяца фактического действия квот отгрузка лома сократилась с намеченных 90 тыс. тонн до 30 тыс. тонн.

«Это фактически убыток. Компании стояли, – сообщил бизнесмен. – Теперь налоговая приглашает на беседы, интересуется, почему у нас падают показатели». По его словам, многим мелким предприятиям по сбору лома, в том числе некоторым партнерам «Метлайн», из-за сложившейся ситуации пришлось закрыться.

Крупные игроки из Петербурга, которые ежегодно отдают бюджету сотни миллионов налогов, в последнем квартале 2019 года отправили сотрудников в отпуск и сократили отгрузку в несколько раз. «Оставьте нас в покое», – просят металлозаготовители. «То ли еще будет», – говорят чиновники и разрабатывают новые ограничения.

При этом чиновники и металлурги, основные потребители лома, говорят о квотах как об очень удачном опыте. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ноябре заявлял в прессе, что квотирование уберегло отечественных металлургов от дефицита сырья и резких скачков цен. По его словам, наиболее позитивный эффект был зафиксирован в регионах с дефицитом лома.

Как сообщала «Российская газета» со ссылкой на данные Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), за сентябрь и октябрь 2019 года предприятия трубной промышленности увеличили объемы закупки лома на 5,4% по отношению к тому же периоду 2018 года, стоимость лома в октябре-сентябре 2019 года впервые за четыре года не выросла.





Однако эксперты и участники рынка уверены, что реализация инициативы подкачала. Сначала выдачу заветных лицензий задержали на месяц. Это на время заморозило экспорт и заготовку лома, а в и итоге и привело к убыткам. Еще одна проблема – коэффициенты распределялись с учетом не работающих предприятий, рассказал «Фонтанке» один из участников петербургского рынка. Из-за этого сокращался лимит поставок для действующих.

К счастью для экспортеров, правительство не планирует продлевать процедуру квотирования, сообщали СМИ. Однако новый виток пугающего металлоломщиков регулирования стартует уже весной 2020 года. С 1 апреля экспорт лома будет происходить только через торги на бирже. Участники рынка считают инициативу безумным, неработоспособным ноу-хау.

Ломовая карта региона

Общий финансовый оборот российского рынка лома, по данным экспертов, превышает 1 трлн рублей. По прогнозу экспертов ассоциации ломопереработчиков «РУСЛОМ.КОМ», в 2019 году участники российского рынка должны были отправить на экспорт около 3,25 млн тонн лома черных металлов. Это на 25,9% меньше, чем в 2018 году, когда объем экспорта составил 4,38 млн тонн. Чаще всего российский лом принимает Турция, на эту страну приходится 39,8% от общего объема экспорта (порядка 2 млн тонн).

Крупнейшим экспортером Северо-Запада является зарегистрированная в Псковской области компания «Псковвтормет», выручка которой в 2018 году составила 21,6 млрд рублей. За тот же период, по данным СПАРК, металлозаготовитель заплатил в бюджет налогов на 242 млн рублей. В Петербурге у компании есть «дочка» – ООО «Втормет». Ее выручка (6,7 млрд рублей) выглядит скромно на фоне показателя головной компании, но этого достаточно, чтобы выбиться в число лидеров по Петербургу. «Втормет» занимает второе место среди петербургских металлоломщиков, уступая только работающим в городе с 2003 года белорусам.

Крупнейшей металлозаготавливающей компанией Петербурга с оборотом в 17,7 млрд рублей является ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ БМЗ". По данным СПАРК, она на 60% принадлежит подконтрольному правительству Александра Лукашенко Белорусскому металлургическому заводу. Оставшейся долей владеет компания бизнесмена Станислава Колоско «Беларусюгсервис», зарегистрированная в Азове.

В 2018 году «ТД БМЗ» заплатила Петербургу 162 млн рублей налога на прибыль, оставив себе 622 млн рублей чистой прибыли. Поскольку квотирование устанавливалось на экспорт лома за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), логично предположить, что белорусские партнеры пострадали от ограничений экспорта в меньшей степени.

В Ленинградской области лидером рынка лома является зарегистрированное в Гатчинском районе ООО «УНИ-БЛОК» с выручкой 8,8 млрд рублей и чистой прибылью в размере 83 млн. Виктор Ковшевный отметил, что сейчас предприятие расширяет филиальную сеть и развивает работу с физлицами.

Вообще петербургский рынок ломозаготовки не обделен крупными игроками. Вслед за гигантами идет компания «Балтметком» с выручкой 4,9 млрд рублей. Она на 100% принадлежит самарскому АО "АКРОН ХОЛДИНГ", всеми акциями которого владеет кипрская «РУСМЕТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». В спину «Балтметкому» дышит «Метлайн-трейд» – «дочка» петербургского холдинга «МЕТЛАЙН». Совокупная выручка его компаний в 2018 году составила около 6,1 млрд рублей.

Также на петербургском рынке лома отметился корейский автопроизводитель «Хендэ». «ХЕНДЭ ИНЖИНИРИНГ РУС» с выручкой 2,2 млрд рублей и «Эйч Эм Рус» с выручкой 467 млн рублей. Как пояснили в «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», компании закупают у петербургского завода Hyundai черный лом, подготавливают его и продают на российском рынке переработчикам лома.

Директор по развитию компании «Кабель групп» Виктор Суровый считает, что квотирование привело к негативным последствиям. «За четвертый квартал 2019 года многие компании достаточно серьезно пострадали, потому что объем лома, который экспортировался, остался на внутреннем рынке, а заводы-потребители, в частности северо-западные, не способны были его переварить. В том числе, это вызвало падение цены и стагнацию рынка», – заявил предприниматель.

Выручка «Кабель групп» в 2018 году составила 1,7 млрд рублей. 90% продукции компания отправляет на экспорт, однако в последнем квартале прошлого года у фирмы было достаточно контрактов на внутреннем рынке, чтобы переориентироваться и защититься от убытков, признается Суровый.

«В среднем за квартал экспортеры Петербурга и Ленобласти отгрузили бы 500 тыс. тонн, может, больше, с квотами – как минимум в два раза меньше, чем могли бы. Например, по «Псковвтормету» выдали около 100 тыс. тонн, хотя у него потенциал в 2 раза больше», – сообщил бизнесмен.

Откуда взялись квоты

«Ноги» квотирования растут еще от проблем нефтяных компаний, которым государство предъявило претензии за высокие цены на бензин. Нефтяники на вопрос о высоких ценах указали на производителей труб, а те перевели стрелки на поставщиков лома. Причиной введения квот на экспорт как раз в итоге и стали высокие цены и дефицит лома на внутреннем рынке, на который пожаловались несколько металлургических предприятий на юге России. Однако эксперты и участники рынка в один голос твердят: дефицита лома в стране нет.

По данным «Руслом.ком», объем потребления лома на внутреннем рынке составляет не более 28,5 млн тонн при заготовке сырья не менее 35 млн тонн, а ломообразование в стране превышает 45 млн тонн в год.

Сейчас спрос на лом снижается во всем мире. Вместе со слабым спросом на внутреннем рынке, по мнению аналитиков ассоциации, эта тенденция повлечет сокращение металлургического производства и ломозаготовки на 2–5% по отношению к 2018 году. По данным ассоциации, цена на черный лом на внутреннем рынке неумолимо падала с августа по ноябрь 2019 года – с 16 до 13 тыс. рублей за тонну.

Меньшее из зол

Директор «Метлайн-холдинга» Дмитрий Кисельер считает введение экспорта лома через торги на бирже безумной идеей. Он вспоминает, что торговать ломом на бирже уже пытались в Великобритании и Японии, но ничего хорошего из этого не вышло. Потому что лом – «не обезличенный товар», он обладает множеством характеристик: габаритами, составом, разным количеством примесей, толщиной. Проще говоря, разным заводам нужен разный лом, который, скорее всего, уже много лет им поставляют конкретные компании. Например, петербургские фирмы имеют устоявшиеся связи с турецкими партнерами. И, по мнению Дмитрия Кисельера, если Турция захочет, она легко заменит российский экспортный лом другим, более выгодным.

«На сегодняшний момент нет даже четкого понимания, как эта биржа будет работать. Пока не будут предложены четкие механизмы, все участники могут только предполагать», – говорит Виктор Суровый. Он сомневается, что инициатива приведет к каким-то положительным изменениям в отрасли ломозаготовки, но уверен – это меньшее из зол.

«Лучше пусть будет биржа, чем квотирование. По крайней мере, там будет открытая конкуренция. При квотировании новые компании не могут выйти на рынок», – отмечает директор по развитию «Кабель групп».

На вопрос о том, прислушивалось ли государство к мнению бизнеса, обсуждало ли с ним инициативу введения биржевых торгов, Дмитрий Кисельер рассказал, что ездил в Москву, в ФАС, на совещание по этому поводу.

– И каково ваше впечатление?

– Оно было «блестящим». Нас собрали, наши коллеги по цеху пытались высказаться, мне вообще слова не дали. После чего ведущий совещания сказал: «Наше время закончилось, все свободны». Его спросили: «А зачем вы нас собирали?» Он говорит: «У нас есть распоряжение собрать мнение участников рынка». «Вы нас даже не выслушали», – возразили коллеги. Он: «Ничего страшного. Вы получите протокол совещания, там ваше мнение будет изложено».

Не поддаваться панике призывают и операторы будущих биржевых экспортных торгов.

Руководитель отдела администрирования торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Алексей Шишенин напоминает, что лом уже давно торгуется на бирже, правда, не на экспорт, а внутри России.

«Сама процедура проведения торгов отточена. Товар давно успешно торгуется. То, что он теперь будет с условием на экспорт, нас не пугает, – сообщил представитель биржи. – Лом недостаточно стандартизован, но это все указывается в условиях продаваемого товара, и контрагент, желающий его приобрести, всегда знаком с этими условиями».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»