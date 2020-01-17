Смольный провел рейд против незаконных автостоянок. Парковок лишились жители шести районов

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал семь незаконных автомобильных стоянок. Как сообщила 17 января пресс-служба ведомства, за неделю парковок общей площадью 46 тыс. кв. м недосчитались в Приморском, Невском, Калининском, Выборгском, Красногвардейском и Кировском районах.

ККИ

На улице Ворошилова, вблизи дома 27, корпус 1, была демонтирована незаконная стоянка автомобилей площадью около 5 тыс. кв. м. Часть территории город ранее сдавал в аренду для инвестиционного проекта, но договор был расторгнут в 2016 году, вторая половина и вовсе не была обременена договорными отношениями.

Та же участь постигла огороженный паркинг на проспекте Культуры, вблизи д. 26, корпус 1. Там чиновники снесли металлическое ограждение, будку охраны и шлагбаум. Город сдал в аренду участок площадью более 4 тыс. кв. м ООО «Созвездие», но прекратил с ним отношения в марте прошлого года.

Еще одну самовольную стоянку ККИ нашел на Оборонной улице, у дома 37, корпус 2. На огороженной территории площадью около 3,6 тыс. кв. м располагались будка охраны, деревянная будка, металлический контейнер. Но оператор ООО «Мозаика» не смог подтвердить прав на участок.





Работать после истечения договора аренды продолжили и владельцы парковки на Долгоозерной улице, вблизи дома 1, литера А. «На участке площадью 9,5 кв. м были установлены металлическое ограждение, будка охраны, шлагбаум, два металлических контейнера, два кузова грузовых автомобилей, часть территории захламлена деревянными поддонами, автопокрышками», – рассказали в ККИ. Теперь земля освобождена.

Автовладельцы также лишились охраняемых мест для автомобилей вблизи дома 18, корпус 1, по Лабораторному проспекту. Огороженная автостоянка площадью более 3 тыс. кв. м пала жертвой пил и бульдозеров. Управляющее ею ООО «ТЕРУС» заняло землю самовольно: город разорвал с ним договор аренды в апреле прошлого года. Парковка на ул. Кржижановского, участок 1 (вблизи дома 4, литера Б, по проспекту Солидарности), занимала более 5 тыс. кв. м, говорят в ККИ. Но теперь участок освобожден и возвращен городу. ООО «Ампир» больше не зарабатывает на сдаче мест автовладельцам. Стоянка на Объездном шоссе, у дома 60, литера А, также пала жертвой ковшей бульдозеров, несмотря на металлические ворота, шлагбаум пункт охраны. На земельном участке площадью 16,4 тыс. кв. м ККИ нашел незаконную стоянку грузовых автомобилей, дорожной техники и размещение металлических контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов. Но город не сдавал эту землю в аренду кому бы то ни было. Владельцам парковок грозят штрафы за самовольное размещение элементов благоустройства. Также ККИ намерен взыскать с предпринимателей расходы на демонтаж.