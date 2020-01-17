В Финляндии дайвер чуть не сгинул на заброшенном руднике. Он провёл в ледяной воде восемь часов

Погружение дайвера на территории старого затопленного рудника едва не закончилось трагедией в Центральной Финляндии.

Как рассказал глава ассоциации аквалангистов Лаури Марьямяки, испытание началось, когда два опытных водолаза спустились на глубину 80 метров, пишет 17 января Yle. Они планировали находиться под водой более трех часов, но один из них, мужчина средних лет, потерял ориентацию в пространстве во время подъёма или незадолго до него. Напарники потеряли друг друга из-за плохой видимости, поэтому после подъема на поверхность одного из них на помощь дайверу отправились Марьямяки и ещё один водолаз.

Потерявшегося аквалангиста нашли, снабдили его кислородом, аккумулятором для кострюма с электроподогревом и помогли выбраться. Температура воды не превышала 3 градусов. Подъём был длительным, чтобы избежать декомпрессионной болезни.

После тяжелого испытания спасатели обследовали голодного и обезвоженного дайвера и… заключили, что госпитализация не требуется. Спасённый человек, который провёл под водой около восьми часов, лишь попросил тёплой пищи.



