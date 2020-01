«Я малышка, ну и чо? Твои парни это дно». Дочь экс-вратаря «Зенита» Малафеева решила посоперничать с Билли Айлиш

Ксения Малафеева, дочь бывшего голкипера футбольного клуба "Зенит" и сборной РФ Вячеслава Малафеева, выпустила свой первый сингл. 16-летняя девушка в своей группе "ВКонтакте" под псевдонимом Died Baby опубликовала трек под названием malyshka.

Ознакомиться с творчеством юной артистки можно здесь.

По словам самой девушки, в ближайшее время она опубликует еще один трек. В планах – запись полноценного альбома.

Ранее Ксения написала в «Инстаграме», что в декабре съехала от родителей и стала жить одна. «Сейчас я осознала,что это большой шаг вперёд, а не ошибка. Путь во взрослую жизнь», – подчеркнула она.





Ксения Малафеева – дочь Вячеслава Малафеева от первого брака, с Мариной Малафеевой, погибшей 17 марта 2011 года в автомобильной катастрофе в Петербурге.

Билли Айлиш – американская 18-летняя певица, ставшая популярной ещё подростком, после того, как опубликовала свой сингл Ocean Eyes в социальных сетях. В настоящее время у клипа на эту песню на YouTube 199,5 млн просмотров. Дебютный студийный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? был выпущен 29 марта 2019 года. Альбом дебютировал под номером один на Billboard 200, а также на UK Albums Chart. Айлиш стала первым артистом, родившемся в 2000-х годах, альбом которого занял первое место в чартах США. Также она стала самой молодой женщиной, чей альбом занял первое место в чартах в Великобритании.