Автобус попал в ДТП на Пулковском, много пострадавших. В салоне попадали пассажиры

Серьёзное ДТП произошло на Пулковском шоссе, в районе дома 27, днём 17 января. Пострадали, по предварительным данным «Фонтанки», шесть человек.

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт ДТП на Пулковском шоссе и предварительно сообщили, что лиц, серьёзно пострадавших, нет. Информация уточняется.

Как стало известно «Фонтанке», столкнулись БМВ и автобус-развозка. В легковом автомобиле женщина, по нашим сведениям, получила травмы средней степени тяжести, а в автобусе упали несколько пассажиров.





«Мегаполис» пишет, что в БМВ травмированы два человека, а всего пострадавших – семеро.

На Пулковском шоссе образовался затор.