Петербургские газоны продолжают ловить автомобили: на Муринской дороге попался грузовик

Большегруз оказался в ловушке в Красногвардейском районе Петербурга. По асфальту ему помешали проехать припаркованные машины, а в объезд – мягкий газон.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Евгений, на Муринской дороге водитель КАМАЗа с прицепом, следовавший по «карману» дороги, решил объехать припаркованные там легковушки, из-за которых проезд оказался слишком узок для большегруза. Но маневр не удался – грузовик застрял.

Это уже как минимум третий подобный курьез за последние несколько дней. 15 января в Буграх газон стал непреодолимым препятствием для грузовика с логотипом сети продовольственных универсамов. 16 января на улице Оптиков на газоне при попытке забрать припаркованные машины застрял эвакуатор.



