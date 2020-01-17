«Mercedes, Audi и BMW – это зашквар». В РПЦ прокомментировали выбор машин священниками

«Рупор» Русской православной церкви Владимир Легойда заявил, что священники должны с умом подходить к выбору машины, так как батюшка – фигура публичная и «живёт в стеклянном доме».

«Архимандрит Симеон, ректор Курской семинарии, сказал мне недавно полушутя: мы тут с отцами посидели и решили, что "Мерседес", "Ауди" и БМВ – это, говоря молодежным сленгом, "зашквар", а остальные – можно. Но у большинства из 40 тысяч наших священнослужителей нет вообще никакого личного транспорта. И нет проблемы попов на "Мерседесах" – в масштабах церкви», – ответил Легойда на вопрос «Российской газеты» о социальном расслоении в духовной среде.

По данным «Фонтанки», глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ ездил на AudiA6 2010 года выпуска, поэтому имеет полное право обидеться на слова владыки Симеона. Что же касается автора цитаты про «зашквар», в миру Владислава Томачинского, то он никакими машинами не владеет. Но при этом окончил филфак МГУ и аспирантуру при нём же.



