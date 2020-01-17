Апокалипсис сегодня. Посмотрите, как изменился курортный рай из-за «самого маленького вулкана»

Haunting shots by Reuters' @eloisaalopez of life under ash near Taal Volcano in Philippines. pic.twitter.com/9OMqnIl6Hr — Bill Weir (@BillWeirCNN) 14 января 2020 г.

Для людей горе, для животных, возможно, даже смерть, а для фотографов – раздолье. Кадры, снятые в окрестностях вулкана Тааль на Филиппинах, впечатляют. Серые дома и деревья, пепловые «реки», люди в масках и одинокие собаки, провалы в земле и скатывающиеся в них развалины домов – всё это похоже на декорации к фильму про апокалипсис.





Но они настоящие.

Так, фотожурналист из Манилы Элоиза Лопез показывает, как из зоны бедствия вывозят выживших животных. «Лошади, которых они спасли, были среди 3000 живущих на острове. Большинство зарабатывало деньги для своих владельцев, перевозя туристов к краю кратера вулкана. Многие из них выглядели измотанными и голодными, по крайней мере один едва мог стоять», – рассказывает Элоиза.

The horses they rescued were among 3,000 living on the island, most earning money for their owners by carrying tourists to the rim of the volcano crater.



Many that had made it out looked exhausted and hungry, with at least one barely able to stand. pic.twitter.com/sXU0HhRvNe — Eloisa Lopez (@eloisaalopez) 16 января 2020 г.

Тааль до сих пор активен, вероятность нового опасного извержения сохраняется, предупреждает Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии в своём бюллетене 17 января.

За последние 24 часа наблюдались «постоянные выбросы пара и редкие слабые взрывы», в результате чего наблюдались тёмно-серые пепловые шлейфы высотой от 100 до 800 метров. На северных склонах острова появилась новая парящая трещина. Существующие трещины на земле в городах Лемери, Агонсильо, Талисай и Сан-Николас в Батангасе расширились на несколько сантиметров, передает Gmanetwork. Кроме того, отступает береговая линия вокруг озера Тааль.

Первое извержение этого одного из самых маленьких вулканов мира произошло 12 января. Он выкинул столб пепла, сопровождаемый вулканическими молниями. Общее число эвакуированных превышает 80 тысяч человек, закрыты 14 городов. Пепел вреден для людей, животных и растений, кроме того, возможны новые извержения.