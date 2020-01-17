Украинский премьер уходит в отставку освистанным и под крики «Ганьба!»

Премьер-министр Украины, который попросил президента Зеленского о снятии его с должности, был освистан во время своего выступления в Раде.

«Гончарук в Раде держался бодро. А некоторые «Слуги народа» его даже обнимали. Хотя трибуну он покидал под крики «Ганьба!» (позор. – Прим. ред.), – сообщает 17 января издание «Страна.ua».

Во время своей речи перед депутатами премьер подтвердил, что обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой снять его с должности. «У президента есть право внести его [заявление об отставке] в парламент в любой момент», – заметил Алексей Гончарук.

Накануне в Сети появились записи, на которых премьер-министр обвинил Владимира Зеленского в «примитивном понимании экономических процессов». После этого Алексей Гончарук написал заявление об отставке, где отметил, что у него нет неуважения к главе государства. Офис президента обещал рассмотреть прошение.



