После срыва мирных переговоров в Москве Хафтар написал письмо «дорогому другу» Путину

Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии, который отказался подписать мирный договор с представителями правительства из Триполи, обратился к Владимиру Путину, заверив в готовности к диалогу.

«Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога», – приводит 17 января текст послания пресс-служба Кремля.

Фельдмаршал назвал российского президента «дорогим другом», а также выразил личную благодарность за усилия российской стороны по установлению мира в самой восточной стране Магриба.

Ситуация в Ливии могла разрешиться на организованных 13 января переговорах в Москве, однако Хафтар не стал подписывать мирный договор. В это время его армия передислоцировалась для последовавшей затем атаки на Триполи. Новый раунд переговоров пройдет в Берлине 19 января. Во встрече помимо сторон конфликта примут участие Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Конго, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.



