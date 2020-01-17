Северный, Фурштатская, набережная Фонтанки. Какие улицы ограничат в ближайшие дни

В ближайшие три дня движение транспорта в нескольких районах Петербурга будет ограничено из-за работ на различных коммуникациях. Самые долгие ограничения ожидаются на Ключевой улице – до лета. До середины весны изменится схема движения в районе набережных Фонтанки и Матисова канала.

Как сообщает 17 января пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, с 18 января по 1 марта по субботам и воскресеньям, а также с 18 по 19 апреля и с 25 по 26 апреля будут перекрывать движение по набережной Матисова канала от улицы Адмирала Трибуца до улицы Катерников. Там ООО «КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» проложит инженерные сети. Объезд предусмотрен по улице Адмирала Трибуца, проезду-дублеру Петергофского шоссе и улице Катерников.

Также с субботы, 18 января, и до 27 января ограничат движение по Северному проспекту от улицы Есенина до проспекта Художников, включая боковой проезд. Там будет прокладывать инженерные сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».





С 20 по 22 января из-за работ ООО «СТАДИЯ» по прокладке водопровода будет закрыто движение транспорта по чётной стороне Фурштатской улицы на участке от Мелитопольского переулка до проспекта Чернышевского. Объезд предусмотрен по Потемкинской улице, улице Чайковского, проспекту Чернышевского и Кирочной улице.

Реконструкция теплосети, которую ведет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», на полгода изменит схему движения на участке Ключевой улицы от Замшиной улицы до Пискарёвского проспекта:

с 20 по 26 января движение перекроют,

с 27 января по 1 июня – ограничат.

Объезд возможен по маршруту: Замшина улица, проспект Маршала Блюхера, Пискаревский проспект, проспект Металлистов.

С 21 января по 22 марта из-за работ ООО «Северо-Западный УКС» по прокладке электрокабеля ограничат движение транспорта по набережной реки Фонтанки от Невского проспекта до Итальянской улицы, Итальянской улице от Караванной улицы до набережной реки Фонтанки и по Караванной улице от Итальянской улицы до Невского проспекта.

Помимо этого с 25 по 26 января будет перекрыт участок Итальянской улицы от Караванной улицы до набережной реки Фонтанки.