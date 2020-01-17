В России зарегистрирована первая смерть от снюсов

Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о том, что в стране появилась первая жертва некурительных никотиносодержащих смесей — снюсов.

«Последняя вспышка — это вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и так далее. Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, и уже появилась первая смерть»,— цитирует 17 января Брюна РИА Новости.

Напомним, что в Петербурге всех детей с отравлением снюсами доставляют в больницу № 5 имени Филатова. По информации комитета здравоохранения Смольного, за 2019 год зарегистрировано не более 10 подобных случаев. Купить снюсы легально уже нельзя. Бестабачные никотиновые конфеты, приравняв к еде, официально изъяли из торговых точек.



