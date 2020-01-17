Путин приедет на мероприятия ко Дню прорыва блокады Ленинграда. Программа визита уже известна

Президент России 18 января намерен посетить Санкт-Петербург, где у него запланирована программа, связанная с памятными мероприятиями ко Дню прорыва блокады Ленинграда.

«Глава государства возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище», – отмечается 17 января на сайте Кремля.

В программу визита главы государства входит и осмотр экспозиции «Память говорит. Дорога через войну», а также посещение Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Кроме того, Владимир Путин хочет встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

Напомним, что в дни визитов высоких гостей движение по улицам Петербурга на некоторые время могут перекрывать.



