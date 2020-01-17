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Город
17.01.2020 15:32
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На конкурс концепций парка «Тучков буян» в Петербурге поступили 229 заявок. В 2 раза больше, чем на Зарядье

Прием заявок на участие в конкурсе на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге завершен. Всего за 2 месяца пришло 229 заявок из 50 стран.

Как сообщает аппарат вице-губернатора Николая Линченко, в числе претендентов – 170 иностранных команд, в составе многих из них присутствуют российские специалисты. Из 59 российских заявок 28 подали архитектурные бюро Санкт-Петербурга.

Если говорить о зарубежных заявках, то шире всего представлена Европа и Азия. При этом есть претенденты из США, Канады, Южной Америки, Австралии и трех африканских стран: Ангола, Кения, ЮАР.

Как сообщается, по результатам заседания жюри конкурса 3 и 4 февраля будут отобраны восемь конкурсантов. При 110 претендентов претендентов квалифицируются как начинающие команды, и для них предусмотрено два из восьми мест. В состав жюри конкурса вошли 14 специалистов, среди которых главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Анатольевич Григорьев, бывший заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарин, член совета директоров международного сообщества городских планировщиков ISOCARP Дидье Ванкуцем, ведущие ботаники и ландшафтные архитекторы.


«Сейчас мы проводим заключительный этап согласования технического задания, которое в ближайшее время будет предъявлено конкурсантам и с нетерпением будем ждать заседания жюри, – цитируют в сообщении Николая Линченко. — Мы намеренно максимально упростили техническое задание, так как понимаем, что речь идет о первичном этапе — концепции парка, а соответственно, нам бы хотелось увидеть все самые необычные, функциональные и творческие идеи архитекторов».

Напомним, подготовка конкурса началась в сентябре, инициатором выступает Смольный, а организатором — Фонд «ДОМ.РФ». Оператор конкурса — консалтинговая компания КБ Стрелка. Предполагалось, что за одну концепцию парка на месте Судебного квартала организаторы готовы платить сумму в диапазоне 50-100 тысяч долларов, а общие затраты на конкурс составят около 90 млн рублей. Победителя предполагали определить в мае-июне. «Фонтанка» рассказывала о том, как операторы проводили встречи с горожанами, чтобы выяснить их предпочтения по наполнению будущего парка.

Справка:

О создании на территории между проспектом Добролюбова и набережной Малой Невы парка объявили в апреле 2019 года во время визита в Петербург президента Владимира Путина. От проекта строительства на этом месте судебного квартала остался только театр танца Бориса Эйфмана, здания Верховного суда было решено перенести на Смольную набережную. По итогам голосования будущее зеленое пространство получило пока неофициальное название «Тучков буян».

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