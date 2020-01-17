На конкурс концепций парка «Тучков буян» в Петербурге поступили 229 заявок. В 2 раза больше, чем на Зарядье

Прием заявок на участие в конкурсе на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге завершен. Всего за 2 месяца пришло 229 заявок из 50 стран.

Как сообщает аппарат вице-губернатора Николая Линченко, в числе претендентов – 170 иностранных команд, в составе многих из них присутствуют российские специалисты. Из 59 российских заявок 28 подали архитектурные бюро Санкт-Петербурга.

Если говорить о зарубежных заявках, то шире всего представлена Европа и Азия. При этом есть претенденты из США, Канады, Южной Америки, Австралии и трех африканских стран: Ангола, Кения, ЮАР.

Как сообщается, по результатам заседания жюри конкурса 3 и 4 февраля будут отобраны восемь конкурсантов. При 110 претендентов претендентов квалифицируются как начинающие команды, и для них предусмотрено два из восьми мест. В состав жюри конкурса вошли 14 специалистов, среди которых главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Анатольевич Григорьев, бывший заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарин, член совета директоров международного сообщества городских планировщиков ISOCARP Дидье Ванкуцем, ведущие ботаники и ландшафтные архитекторы.





«Сейчас мы проводим заключительный этап согласования технического задания, которое в ближайшее время будет предъявлено конкурсантам и с нетерпением будем ждать заседания жюри, – цитируют в сообщении Николая Линченко. — Мы намеренно максимально упростили техническое задание, так как понимаем, что речь идет о первичном этапе — концепции парка, а соответственно, нам бы хотелось увидеть все самые необычные, функциональные и творческие идеи архитекторов».

Напомним, подготовка конкурса началась в сентябре, инициатором выступает Смольный, а организатором — Фонд «ДОМ.РФ». Оператор конкурса — консалтинговая компания КБ Стрелка. Предполагалось, что за одну концепцию парка на месте Судебного квартала организаторы готовы платить сумму в диапазоне 50-100 тысяч долларов, а общие затраты на конкурс составят около 90 млн рублей. Победителя предполагали определить в мае-июне. «Фонтанка» рассказывала о том, как операторы проводили встречи с горожанами, чтобы выяснить их предпочтения по наполнению будущего парка.