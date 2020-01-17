Энергомашбанк подарил городу концерт ко Дню прорыва блокады Ленинграда

Фото: Роман Киташов/ предоставлено ПАО «Энергомашбанк»

20 января 2020 года в БКЗ «Октябрьский» состоялся XII концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда «Ленинградская встреча». Организатором праздничного мероприятия традиционно выступил ПАО «Энергомашбанк».

На концерте, собранном из полюбившихся каждому ленинградцу песен и мелодий отечественных композиторов, выступили известные петербургские исполнители-лауреаты международных конкурсов, хореографические ансамбли под сопровождение эстрадно-симфонического оркестра.

Фото: Роман Киташов/ предоставлено ПАО «Энергомашбанк»

В этом году в фойе БКЗ «Октябрьский» зрители смогли увидеть выставку «Блокада глазами трех поколений». На экспозиции были представлены профессиональные работы представителей различных возрастов от картин молодых инвалидов по слуху общественной организации «Радуга» до работ художников, прошедших через блокаду.

«Ленинградскую встречу» посетили более 3500 зрителей, среди которых вкладчики и клиенты Энергомашбанка – свидетели военных лет, ветераны и жители блокадного Ленинграда из общественных организаций Санкт-Петербурга. Все гости концерта получили подарки.

Фото: Роман Киташов/ предоставлено ПАО «Энергомашбанк»

«В этом году, объявленном Правительством РФ Годом памяти и славы, наша страна отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. И первой знаковой для ленинградцев датой стал День Прорыва блокады Ленинграда – 18 января 1943 года. В память об этом событии мы и создали наш концерт. – Комментирует Генеральный директор – Председатель Правления ПАО «Энергомашбанк» Геннадий Ветров. – Я рад, что у нас, исконно петербургского банка, есть возможность выразить безмерную благодарность героям, защитившим Ленинград и сохранившим его для потомков. Мы всегда будем помнить подвиг ветеранов и жителей блокадного города, отстоявших северную столицу и приблизивших нашу победу. 20 января Энергомашбанку исполнился 31 год, из которых 11 лет мы дарим городу «Ленинградскую встречу».

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