Медведев после встречи с Мишустиным: «Многое получилось, что-то не получилось»

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после встречи со сменщиком — Михаилом Мишустиным — прокомментировал отставку своего правительства.

"Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось. Но, действительно, так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны", — цитирует бывшего 8 лет подряд премьером Дмитрия Медведева «Россия 24».

По его словам, работа в правительстве — один из самых сложных видов деятельности.

«Работа требует максимальной отдачи, она всегда очень критично оценивается людьми, это специфика деятельности правительства, но она исключительно важна», — сказал бывший премьер.





Напомним, что Медведеву после окончания работы в Белом Доме пообещали должность заместителя председателя Совета безопасности России. В СМИ предполагают, что уже бывший премьер мог быть недоволен предложенной Путиным конституционной реформой.

Президент Владимир Путин 16 января назначил председателем правительства Михаила Мишустина. Его декларации в бытность главой ФНС отмечены общим доходом в более 900 млн рублей, местом обитания он выбрал элитный коттеджный поселок, а сыновья учились в Швейцарии.