Экс-глава спецслужб Армении Георгий Кутоян найден мертвым с огнестрельным ранением

В Ереване найден мертвым бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгий Кутоян. Об этом сообщает «Sputnik Армения» 17 января.

Тело с огнестрельным ранением было найдено в одной из квартир в доме по улице Паруйра Севака. В пресс-службе Следственного комитета (СК) Армении заявили, что на месте происшествия сейчас работают заместитель главы СК Артур Меликян, а также заместитель начальника управления СК по особо важным делам.

Георгий Кутоян возглавлял СНБ Армении с февраля 2016 по май 2018 года. На этом посту, после событий «бархатной революции», в результате которых к власти пришёл лидер оппозиции Никол Пашинян, его сменил Артур Ванецян.



