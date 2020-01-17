«Так будет правильнее». Мужчина, на отцовской машине сбивший юного пешехода, объяснил свой побег рационально

Три с половиной часа сотрудники ГИБДД искали водителя, сбившего несовершеннолетнего пешехода в Приморском районе Санкт-Петербурга и скрывшегося. Как выяснилось, он катался на машине своего отца. Свои действия водитель объяснил следующим образом: «Посчитал, что так будет правильнее». Об этом 17 января сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Приморскому району.

ДТП произошло 16 января около 17:20 у дома 1 по проспекту Авиаконструкторов. Водитель Renault совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода – 17-летнего юношу. Пешеход попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Водитель с места происшествия уехал (как и тот автомобилист, который утром сбил человека на Невском проспекте). Однако уже в 20:55 инспекторы по розыску задержали его. Это 26-летний петербуржец. В отношении него возбуждено административное расследование по статьям 12.27, часть 2 (оставление места ДТП), и 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью потерпевшего).





Напомним, за 16 января в ДТП в Петербурге погиб один человек – пешеход. Среди пострадавших были два несовершеннолетних – оба пешеходы (второй – мальчик из Кронштадта, ДТП с ним попало на видео). В целом ДТП с пешеходами за последнее время очень много: и в декабре, и в начале этого года; статистика заставляет ГИБДД бить тревогу.



