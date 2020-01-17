Камера в Кронштадте сняла, как водитель, не тормозя, наезжает на парня и маленького мальчика

Двое пострадавших в ДТП детей в Петербурге за 16 января – тоже пешеходы, как и единственный погибший. Все эти случаи продолжают печальную тенденцию, которая заставляет ГИБДД бить тревогу: с начала года под колёсами машин в городе погибли 9 человек, хотя год назад жертва была только одна.

16 января около 18:10 в Кронштадте на улице Зосимова, 15, мужчина 1986 года рождения на «Мазде 6» при повороте налево совершил наезд на двух пешеходов – 19-летнего юношу и 6-летнего мальчика, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Кронштадтскому району. На записи камеры наружного наблюдения видно, что парень вёл малыша через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Оба пешехода получили ушибы и ссадины. На их одежде были светоотражатели.

Второе ДТП с несовершеннолетним пешеходом произошло в Приморском районе Петербурга.



