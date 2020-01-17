Глава минздрава Саратовской области дослужилась до уголовного дела за аппараты УЗИ

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении главы минздрава Саратовской области Натальи Мазиной, которая подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре-ноябре 2018 года министерство здравоохранения Саратовской области заключило три контракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медучреждений региона.

Министру и другим должностным лицам сообщили о том, что предлагаемые к поставке аппараты не соответствуют условиям контракта. Однако министр и другие должностные лица министерства дали указания главным врачам принять медицинские изделия. Затем Мазина организовала оплату оборудования ненадлежащего качества, причинив ущерб бюджету Саратовской области на сумму свыше 53 млн рублей.





В отношении должностных лиц министерства, которых совместно с Мазиной проинформировали о качестве ультразвуковых аппаратов, также возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Расследование уголовного дела продолжается.