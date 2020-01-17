Это разве зима? Полюбуйтесь на Петербург в снегу – ровно год назад

Это сегодня мы скучаем по сугробам, а 17 января 2019-го город был на пороге ЧС.

17 января 2019 года в Петербурге из-за снегопадов был введен режим повышенной готовности для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Спустя год в Смольном с облегчением шутят про отсутствие снега.

К середине прошлой зимы в Петербурге, помимо огромных сугробов и обледенелых тротуаров, чиновникам уже успели раздать «лопаты Беглова», хотя основные развлечения в виде массовых субботников и снежных отставок были еще впереди. За первые десять дней 2019 года насыпало более 60 см, а единственным бесснежным днем оказалось 12 января. Непосредственно 17-го числа «Фонтанка» писала о застревающем в неубранном снеге общественном транспорте, 10-балльных пробках и сравнивала картины заснеженного Петербурга с Хельсинки, который первым принял удар стихии в тот день. Метеорологи рассказывали, что город оказался в центре активного облачного вихря.

По данным «Метеосервис», 17 января 2019 года в Петербурге был небольшой минус, облачно, но безветрено. Дул юго-западный ветер, 1-3 м/c. Однако комблаг отчитывался о том, что только в первой половине дня в Петербурге выпало 10 см снега. Синоптики ждали, что всего за сутки выпадет до четверти месячной нормы осадков.





Сегодня, ровно год спустя, температура воздуха стабильно держится в плюсе и на несколько градусов выше климатической нормы, а губернатор шутит, что «сплавил» снег в другие регионы. Дорожники экономят соль, а комитет по благоустройству готовится к концу января: говорят, тогда-то и придет в Петербург настоящая зима.

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