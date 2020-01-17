Храдецки хорошо, а Пукки лучше! В Финляндии футболиста признали спортсменом года

29-летний нападающий английского клуба «Норвич Сити» и финской сборной по футболу Теему Пукки стал спортсменом года в Финляндии. Об этом сообщает 17 января Yle.

Во многом благодаря ему национальная команда впервые за свою историю пробилась в основной турнир чемпионата Европы, и летом «Филины», как называют сборную на родине, приедут в Петербург на матчи против Бельгии и России в рамках Евро-2020.





Пукки стал третьим футболистом в истории сборной Суоми, получившим этот титул. До него спортсменами года становились Яри Литманен в 1995 году и Сами Хюпя в 2001 году. 29-летний игрок в борьбе за награду опередил вратаря «Байера» Лукаса Храдецки и пилота «Формулы-1» Валттери Боттаса.

«Я очень горжусь этой наградой и благодарен своим товарищам по команде и семье. И моей любимой жене, спасибо, что дала мне возможность каждый день тренироваться изо всех сил на футбольном поле», – сказал Пукки на церемонии вручения награды в Хельсинки. Форвард признался, что резко возросший интерес к футбольной команде Финляндии воодушевляет. «С появлением большего количества зрителей наш моральный дух повышается», – сказал Пукки.

Молодым спортсменом года назван 18-летний Каапо Какко, нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Несмотря на юный возраст, он стал звездой чемпионата мира по хоккею в 2019 году.