МИД Польши объяснил, почему власти не отмечают 75-летие освобождения Варшавы красноармейцами

Официальные лица Польши не стали участвовать в торжествах по поводу освобождения столицы в ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции Красной Армии 17 января 1945 года.

«Красная Армия освободила Варшаву от нацистской оккупации, но это не означало свободу для Польши!» – говорится 17 января в заявлении Министерства иностранных дел республики, которое размещено в Тwitter.

We respect soldiers’ blood sacrifice in the fight vs Nazism, but in '45 Stalin's regime brought ?? terror, atrocities and economic exploitation.



Red Army liberated Warsaw from Nazi occupation but it didn’t mean liberty for Poland!



?Share#liberationWITHOUTfreedom pic.twitter.com/WjmuH8Zjzh — Ministry of Foreign Affairs ?? (@PolandMFA) 17 января 2020 г.





Внешнеполитическое ведомство при этом подчеркнуло, что «уважает жертву солдат Красной Армии в борьбе против нацизма».

Торжественные мероприятия состоялись утром 17 января у Могилы Неизвестного Солдата на площади Пилсудского. В торжествах приняли участие ветераны войска польского и дипломаты из других стран, включая Россию и Белоруссию. Мэр польской столицы Рафал Тшасковский прислал венок, хотя сам не пришел.

Напомним, что о роли Польши во Второй мировой войне и событиях, ей предшествующих, в конце года неоднократно говорил президент Владимир Путин. В частности он сообщил о том, что польское руководство было не против планов Адольфа Гитлера по решению еврейского вопроса. Варшава не согласилась со словами Путина, а российского дипломата вызвали в польский МИД.