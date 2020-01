МИД Польши объяснил, почему власти не отмечают 75-летие освобождения Варшавы красноармейцами

Официальные лица Польши не стали участвовать в торжествах по поводу освобождения столицы в ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции Красной Армии 17 января 1945 года.

«Красная Армия освободила Варшаву от нацистской оккупации, но это не означало свободу для Польши!» – говорится 17 января в заявлении Министерства иностранных дел республики, которое размещено в Тwitter.

We respect soldiers’ blood sacrifice in the fight vs Nazism, but in '45 Stalin's regime brought ?? terror, atrocities and economic exploitation.



Red Army liberated Warsaw from Nazi occupation but it didn’t mean liberty for Poland!



