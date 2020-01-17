МИД Польши объяснил, почему власти не отмечают 75-летие освобождения Варшавы красноармейцами
Официальные лица Польши не стали участвовать в торжествах по поводу освобождения столицы в ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции Красной Армии 17 января 1945 года.
«Красная Армия освободила Варшаву от нацистской оккупации, но это не означало свободу для Польши!» – говорится 17 января в заявлении Министерства иностранных дел республики, которое размещено в Тwitter.
We respect soldiers’ blood sacrifice in the fight vs Nazism, but in '45 Stalin's regime brought ?? terror, atrocities and economic exploitation.— Ministry of Foreign Affairs ?? (@PolandMFA) 17 января 2020 г.
Red Army liberated Warsaw from Nazi occupation but it didn’t mean liberty for Poland!
?Share#liberationWITHOUTfreedom pic.twitter.com/WjmuH8Zjzh
Внешнеполитическое ведомство при этом подчеркнуло, что «уважает жертву солдат Красной Армии в борьбе против нацизма».
Торжественные мероприятия состоялись утром 17 января у Могилы Неизвестного Солдата на площади Пилсудского. В торжествах приняли участие ветераны войска польского и дипломаты из других стран, включая Россию и Белоруссию. Мэр польской столицы Рафал Тшасковский прислал венок, хотя сам не пришел.
Напомним, что о роли Польши во Второй мировой войне и событиях, ей предшествующих, в конце года неоднократно говорил президент Владимир Путин. В частности он сообщил о том, что польское руководство было не против планов Адольфа Гитлера по решению еврейского вопроса. Варшава не согласилась со словами Путина, а российского дипломата вызвали в польский МИД.