«Объясните профессионалу Илье Авербуху, что нельзя так путаться в элементарных вещах». Рудковская готовится к суду с призером Олимпиады

Музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила серебряного призера Олимпиады по фигурному катанию Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в ледовом спектакле, который транслировался по Первому каналу. По словам Яны, теперь она намерена подать на него в суд.

В ответ на претензии сам Авербух заявил, что песня использовалась в шоу на законных основаниях.

«Право на публичное исполнение фонограмм было получено нами в рамках подписанного договора от 04.04.2019 г. со "Всероссийской организацией интеллектуальной собственности". Насколько мне известно, Первый канал осуществил телевизионный показ шоу на основании лицензионного договора с вышеуказанным учреждением. Мы действовали исключительно в рамках законодательства РФ», – цитирует Авербуха StarHit.

Кроме того, денежные отчисления за использование песни получил автор текста и музыки Денис Ковальский. После этого Рудковская обвинила Авербуха уже в некомпетентности.





«Господи, кто-нибудь объясните профессионалу Илье Авербуху, что нельзя так путаться в элементарных вещах. Есть вопросы к отсутствию лицензий по другим видам использования фонограммы. Это, как следствие, нарушение права как смежного, так и авторского», – написала продюсер в своем телеграм-канале.

Отметим, что это не первый выпад Рудковской в сторону Авербуха за последнее время. Ранее продюсер раскритиковала бывшего спортсмена за то, что он экономит на серебряной призерке Олимпиады-2018 Евгении Медведевой.