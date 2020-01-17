День массовых ДТП: в Адыгее – 25 машин, под Барнаулом – 15 и 20, под Новосибирском – 15. Виновата погода

Сразу несколько крупных ДТП, в том числе со смертельным исходом, произошло в разных регионах России 17 января. В Адыгее на трассе «Дон» в тумане на скользкой дороге столкнулись, по официальным данным, 25 машин (а по неофициальным – до 50), два человека погибли. На Алтае, около Барнаула, в условиях метели случились две массовые аварии, одна – с жертвами. Ещё одно крупное ДТП произошло под Новосибирском.

Около 14:23 в районе поселка Урожайный, между Павловском и Барнаулом, при нулевой видимости столкнулись около 15 автомобилей, один из которых инкассаторский. По предварительной информации, погибли два человека, еще несколько получили травмы. Движение перекрыто, сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на полицию.





На развязке под Барнаулом, на повороте у села Санниково, столкнулись, по словам очевидцев, около 20 машин: легковушки, грузовики, микроавтобус. Въезд в Барнаул полностью перекрыт, пишет Altapress. Информации о пострадавших пока нет.

Из-за бурана в Алтайском крае закрыто движение на девяти трассах, в регионе действует штормовое предупреждение, отмечает «Алтайская правда».

В Новосибирской области на федеральной автодороге Р-254 «Иртыш» у населённого пункта Светлый, в Коченевском районе, столкнулись от 10 до 15 автомобилей, один человек погиб, один пострадал, передаёт «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на УГИБДД.

В Новосибирской, Кемеровской и Томской областях 17-18 января также сильный снег и метели, ветер порывами до 24 м/с.



