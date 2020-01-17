Московская компания, которая за 1 млрд рублей проектирует 4 станции метро в Петербурге, получила разрешение на исследование местности

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на проведение инженерно-геологических изысканий для строительства 4 новых станций Красносельско-Калининской линии. Об этом 17 января «Фонтанке» рассказали в инспекции.

Исследовать местность в районе будущих станций будет московская компания «Метрогипротранс», которая осенью выиграла контракт на проектирование участка коричневой линии от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до станции «Сосновая Поляна». Разрешение действует с 16 января по 31 августа 2020 года.

Первоначально контракт на проектирование этого участка выиграл петербургский институт «Ленметрогипротранс», предложив выполнить все работы за 743 млн рублей. Однако в итоге победа петербургских проектировщиков была аннулирована, Смольный провел новый конкурс, где соглашение на 990 млн рублей досталось уже столичному «Метрогипротрансу».

Согласно плану Смольного, проектируемый москвичами участок коричневой линии должен появиться к 2026-2027 годам. При этом строящийся сейчас отрезок Красносельско-Калининской линии, как выяснила «Фонтанка», будет готов к октябрю 2023 года, то есть на год позже заявленного срока. Также сообщалось, что «Юго-Западная» и «Путиловская» могут подорожать более чем на 20 млрд рублей, после корректировки «Метрогипротрансу».



