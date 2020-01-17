Google заработал триллион и стал четвертой компанией в США после ухода отцов-основателей

Компания-учредитель Google Alphabet Inc стала четвертой американской компанией, чья рыночная стоимость превысила 1 триллион долларов.

Как пишет 17 января CNBC, акции гиганта интернет-поиска выросли почти на 17% за последние три месяца, опередив даже рост индекса S&P500, который за тот же период увеличился на 6 процентных пунктов.

Первой из американских компаний такой отметки достигла Apple в 2018 году, затем к ней присоединились Microsoft и Amazon. Увеличение цены компании аналитики связывают с переменами в руководстве. В начале декабря руководящие должности в холдинге покинули его сооснователи – Ларри Пейдж и Сергей Брин. При этом они пообещали продолжить принимать активное участие в жизни Alphabet в качестве членов совета директоров и акционеров компании.



