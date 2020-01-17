Генпрокуратура ответила главе МВД Колокольцеву, пожаловавшемуся на Центробанк

Глава МВД Владимир Колокольцев обратился в Генпрокуратуру с жалобой на необоснованное прекращение Банком России деятельности временной администрации «Центральное страховое общество» (ЦСО).

Как сообщают 17 января «Ведомости», ГП после проверки ответила Колокольцеву о принятых мерах, но не сказала каких. Источники издания в правоохранительных органах отметили, что прокуратура раскритиковала действия финансового регулятора, вынесла ему представление и взяла уголовное дело, связанное с ЦСО, на контроль.

Столичный Следком расследует уголовное дело о фальсификации финансовых документов учета и отчетности ЦСО (ст. 172.1 УК). Привлеченных к уголовной ответственности пока нет, результаты досудебного производства контролирует Генпрокуратура . Возбудили дело в мае 2019 года, в июле следователи инициировали выемку документов в ЦБ по этому делу. Изымалась отчетность страховщика. Интересовались также сотрудниками регулятора, ответственными за проверку этой отчетности.

Выиграв в 2017 году двухлетний контракт (13,7 млрд) на страхование сотрудников полиции, «Центральное страховое общество» уже через полгода лишилось лицензий. Добро на страхование полицейских компании дал Центробанк за несколько дней до тендера. При этом фирма смогла обойти явных лидеров рынка – «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС. После того, как у страховщика отозвали лицензию, контракт на страхование полицейских был без конкурса передан «ВТБ страхованию». Следствие хочет разобраться, как малоизвестная компания смогла получить гигантский контракт МВД.





В декабре прошлого года Следком и служба собственной безопасности МВД провели 15 обысков по делу о госконтракте между МВД и ЦСО. Пришли, например, к руководителю департамента материального и технического обеспечения МВД Виталию Сидоренко и главе ведомственного отдела пенсионного обеспечения Светлане Алешиной. Также побывали гости в погонах у тех, кто был причастен к заключению госконтракта.