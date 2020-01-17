Прокуратура заставила дорожников сделать новый пешеходный переход на набережной Фонтанки

Сотрудники прокуратуры Адмиралтейского района Петербурга проверили соблюдение закона о безопасности дорожного движения на одном из оживленных перекрестков района. После этого там появилась «зебра».

Как сообщает 17 января пресс-служба прокуратуры Петербурга, проверка показала, что на перекрестке одной из основных магистралей района, набережной реки Фонтанки, и Дерптского переулка «отсутствовали условия для безопасного перехода пешеходов через дорогу». Ведомство поручило СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» исправить это.

Теперь на перекрестке Дерптского переулка и набережной Фонтанки установили соответствующие знаки и нанесли разметку.



