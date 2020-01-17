Большой брат больше не следит за тобой. В Европе хотят запретить системы распознавания лиц в общественных местах

Предложения по введению в странах Евросоюза (ЕС) запрета на использование систем распознавания лиц в общественных местах подготовила Еврокомиссия. Об этом сообщают 17 января «Ведомости».

Ограничение, как объясняется в документе, будет временным. Оно необходимо для подготовки законодательной базы, исключающей юридически спорные моменты. Запрет может растянуться на срок от трех до пяти лет.



«Еврокомиссия считает, что, возможно, придется ужесточить законодательство, тем самым усилить защиту персональных данных европейцев и их прав на неприкосновенность частной жизни. «Основанная на этих существующих положениях будущая нормативная база может пойти дальше и включить в себя ограниченный по времени запрет на использование технологии распознавания лиц в общественных местах», — говорится в докладе.







При этом запрет не должен коснуться проектов в области безопасности или научных исследований.





В Москве система распознавания лиц через камеры видеонаблюдения была внедрена в тестовом режиме в 2018 г. камеры изначально установили в метро и на ряде улиц. Сейчас, по данным ГУ МВД по Москве, в столице около 3000 из 16 000 видеокамер задействованы в системе распознавания лиц.



