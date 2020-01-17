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Общество
17.01.2020 13:09
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Илон Маск остался недоволен ракетой SLS за миллиард долларов. Роскосмос пообещал сделать более дешевый аналог

Основатель компании SpaceX посетовал на то, что тяжелая ракета Space Launch System для полетов на Луну от аэрокосмической корпорации Boeing получилась слишком дорогой и малофункциональной. А глава Роскосмоса считает, что российский «Енисей» может составить конкуренцию SLS.

«Фундаментальная проблема с SLS заключается в том, что ее нельзя использовать повторно, а это означает, что ракета за миллиард долларов взрывается при каждом пуске. 100% трагедия», – написал 17 января Илон Маск в Twitter. 

О дороговизне разработки "боингов" ранее говорил и глава NASA Джим Брайденстайн. Американское агентство хотело использовать SLS для миссии корабля Orion к Луне. Подсчеты показали, что пуск обойдется в  1,6 миллиарда долларов, тогда как  Boeing предлагает снизить цену до 800 миллионов при использовании их разработок. 

Глава российской госкорпорации по космической деятельности (Роскосмос) Дмитрий Рогозин сообщил 17 января о том, что отечественная ракета будет более конкурентоспособной, чем западный аналог. 


«Наш "сверхтяж" будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают "Енисей" еще более конкурентоспособным», – заявил Рогозин 17 января в соцсети.

В своем твите глава Роскосмоса отметил и Илона Маска, согласившись с ним, что «такие расходы на пуск сложно будет потянуть даже США с их мощной экономикой».

Справка:

Первая высадка людей на Луну состоялась в 1969 году. На корабле «Аполлон-11» на поверхность спутника Земли прилунились командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин. Лунная программа «Аполлон» продолжалась до 1972 года. В рамках программы Луны достигли шесть миссий, на саму поверхность выходили 12 астронавтов. С 1972 года, когда посадку совершил модуль «Аполлона-17», Луну не посещал ни один человек.

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