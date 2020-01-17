В тумане на трассе «Дон» столкнулись десятки машин. Есть жертвы, тяжело травмирован ребёнок

Два человека погибли и как минимум ещё пятеро пострадали в массовом ДТП на автодороге М-4 «Дон», около города Адыгейска, 17 января около 7:20 часов, сообщает республиканское МВД.

По предварительным подсчётам, в условиях тумана и гололедицы столкнулись около 25 автомобилей (в СМИ дают разные цифры, от 15 до 50). Работу сотрудников полиции на месте крупного ДТП координирует министр внутренних дел по Республике Адыгея Владимир Алай. Администрация Адыгейска организовала там пункт помощи участникам ДТП, также им предоставляется горячее питье. Движение по трассе не перекрыто, но затруднено.

Издание «Советская Адыгея» со ссылкой на региональный минздрав пишет о 10 пострадавших. Медицинская помощь оказана двум детям, пяти женщинам и троим мужчинам, из них госпитализированы в лечебные учреждения Адыгеи и Краснодарского края три человека, остальным помощь оказывается амбулаторно. Краснодарское РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД уточняет, что произошло шесть ДТП с 20 машинами, госпитализированы четверо.





Один человек погиб на месте ДТП, второй – в ЦРБ Адыгейска. В больнице ТАСС рассказали, что ещё одна пациентка находится у них в стабильно тяжёлом состоянии. Кроме того, в тяжёлом состоянии был доставлен в Краснодар ребёнок, предположительно, с черепно-мозговой травмой, а также взрослый пациент с травматической ампутацией на уровне бедра и множественными переломами. Бригада скорой медицинской помощи обслужила семь человек. Некоторые пострадавшие добрались в приемный покой больницы Адыгейска самостоятельно, у них легкие травмы.

Сильный туман утром 17 января стал причиной задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Краснодара, в том числе рейса в Санкт-Петербург.



