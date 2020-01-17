Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +3
$ 61.53р
68.54р
15:43 17.01.2020
Расширенный поиск

Происшествия
17.01.2020 13:17
Печать

В тумане на трассе «Дон» столкнулись десятки машин. Есть жертвы, тяжело травмирован ребёнок

Два человека погибли и как минимум ещё пятеро пострадали в массовом ДТП на автодороге М-4 «Дон», около города Адыгейска, 17 января около 7:20 часов, сообщает республиканское МВД.

По предварительным подсчётам, в условиях тумана и гололедицы столкнулись около 25 автомобилей (в СМИ дают разные цифры, от 15 до 50). Работу сотрудников полиции на месте крупного ДТП координирует министр внутренних дел по Республике Адыгея Владимир Алай. Администрация Адыгейска организовала там пункт помощи участникам ДТП, также им предоставляется горячее питье. Движение по трассе не перекрыто, но затруднено.

В тумане на трассе «Дон» столкнулись десятки машин. Есть жертвы, тяжело травмирован ребёнок

Издание «Советская Адыгея» со ссылкой на региональный минздрав пишет о 10 пострадавших. Медицинская помощь оказана двум детям, пяти женщинам и троим мужчинам, из них госпитализированы в лечебные учреждения Адыгеи и Краснодарского края три человека, остальным помощь оказывается амбулаторно. Краснодарское РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД уточняет, что произошло шесть ДТП с 20 машинами, госпитализированы четверо.


Один человек погиб на месте ДТП, второй – в ЦРБ Адыгейска. В больнице ТАСС рассказали, что ещё одна пациентка находится у них в стабильно тяжёлом состоянии. Кроме того, в тяжёлом состоянии был доставлен в Краснодар ребёнок, предположительно, с черепно-мозговой травмой, а также взрослый пациент с травматической ампутацией на уровне бедра и множественными переломами. Бригада скорой медицинской помощи обслужила семь человек. Некоторые пострадавшие добрались в приемный покой больницы Адыгейска самостоятельно, у них легкие травмы.

Сильный туман утром 17 января стал причиной задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Краснодара, в том числе рейса в Санкт-Петербург.


 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      unsplash.com
      17.01.2020 12:46

      В ГК «ПСК» рассказали, как маткапитал повлияет на строительный рынок

      В послании Совету Федерации Владимир Путин объявил, что материнский капитал будут выдавать уже при рождении первого ребенка. По статистике, большинство семей направляют деньги на улучшение жилищных условий. Эксперты ГК «ПСК» объясняют, как это повлияет на рынок в Петербурге и регионах.
      Setl Group
      17.01.2020 12:26

      Контейнеры для раздельного сбора мусора установлены в ЖК «Чистое небо»

      Контейнеры для раздельного сбора мусора установлены на специальных площадках во дворах ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Они предназначены для макулатуры, пластика, металла и стекла.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      17.01.2020 11:08

      Банк «Санкт-Петербург» выпустил 100 тысяч Единых карт петербуржца

      На начало 2020 года Банк «Санкт-Петербург» выпустил 100 тысяч Единых карт петербуржца. А 100-тысячный клиент, заказавший ЕКП еще в прошлом году, получил от банка 16 января неожиданное поздравление и подарок.
      ЗАО "Инвестторг"
      17.01.2020 10:59

      Стройка «Дом у Каретного» идет полным ходом

      В жилом комплексе «Дом у Каретного» от СК «Инвестторг» продолжаются строительные работы. В секциях 1-5 монолитные работы выполнены на 100%.
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      16.01.2020 18:00

      Бизнес-парк «Гараж»: успейте припарковаться

      В Пушкинском районе с опережением графика идёт строительство нового общественно-делового центра. Объект возводится в рамках комплексное освоение территории на подъезде к Пушкину застройщиком ООО «Терминал-Ресурс».
      «Лидер Групп»
      16.01.2020 17:40

      Увеличение цен в ЖК «Три кита 2»

      1 февраля стоимость квадратного метра будет увеличена в жилом комплексе «Три кита 2». Успейте купить по старой цене.
      ПАО «Группа ЛСР»
      16.01.2020 16:31

      «Группа ЛСР» ввела в эксплуатации четыре дома в жилом комплексе «Цивилизация»

      «Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу 4 домов — а это почти 2000 квартир — в жилом комплексе комфорт-класса «Цивилизация», который компания возводит в Невском районе Санкт-Петербурга. Общая площадь введенной недвижимости составила чуть более 181 тыс. кв. м.
      «Лидер Групп»
      16.01.2020 15:33

      Увеличение цен в ЖК «Три кита 3»

      1 февраля стоимость квадратного метра будет увеличена в жилом комплексе «Три кита 3». Успейте купить по старой цене.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      16.01.2020 14:48

      Банк «Санкт-Петербург» проводит акцию по ипотеке

      Банк «Санкт-Петербург» в январе предлагает специальные акционные ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынке недвижимости.
      СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ"
      16.01.2020 14:37

      «Умный» дом для очередников в Ленсоветовском

      В поселке Ленсоветовский в канун Нового года СК «Дальпитерстрой» ввела в эксплуатацию корпус 1.14.
      «Лидер Групп»
      16.01.2020 14:27

      Увеличение цен в ЖК «Территория 2»

      1 февраля стоимость квадратного метра будет увеличена в жилом комплексе «Территория 2». Успейте купить по старой цене.
      «Лидер Групп»
      16.01.2020 13:21

      Увеличение цен в ЖК YOGA 2

      1 февраля стоимость квадратного метра будет увеличена в ЖК YOGA 2. Успейте купить по старой цене.