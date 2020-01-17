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17.01.2020 18:00
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Тёплый пол в новостройке: комфортно и доступно

Наверняка вы замечали: даже если тепло одеться, но оставить ноги в холоде, мёрзнет все тело. Недаром говорят: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». Именно этот принцип позволяют реализовать тёплые водяные полы.

Тёплый пол в новостройке: комфортно и доступно

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Проверено временем

Система тёплых полов известна с древних времен. Замки китайских императоров устилались полами с двойным дном. Нижний уровень представлял собой жаровню, разогреваемую углями, благодаря чему верхний уровень всегда оставался тёплым. В Древнем Риме люди создали систему обогрева, когда в стенах и полу дома предусматривались специальные полости. В подвале помещения топили печку, горячий воздух, поднимаясь наверх, проходил через полости и прогревал весь дом. Конечно, устройство примитивно по сравнению с современными аналогами.

– Современные тёплые водяные теплые полы имеют другую схему. В полу прокладываются трубы, по которым протекает теплоноситель. Обычно это вода, но могут использоваться и различные смеси. Жидкость нагревается, вместе с ней и поверхность пола, – рассказывает Антон Якунин, менеджер объектов REHAU в Северо-Западном Федеральном округе. – В целом конструкция тёплого пола выглядит так: черновая плита перекрытия, гидро- и теплоизоляция, арматурная сетка, контур теплого пола, цементно-песчаная стяжка, чистовое напольное покрытие.

Некоторое время назад водяные тёплые полы использовались в основном в частных домах. Сегодня такая система отопления применяется и в новостройках. Правда, далеко не во всех: в многоэтажках подключаться к центральной системе отопления и монтировать тёплые водяные полы нельзя. Зато жителям малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе повезло. Застройщик «Терминал-Ресурс» применяет в своих объектах именно эту технологию отопления. На крышах каждого дома установлена автономная газовая котельная, а в квартирах вместо радиаторов – тёплый водяной пол.

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Уют начинается с пола

По приходу домой каждому хочется снять обувь, ощутить тепло, расслабиться и отдохнуть. В «Образцовых кварталах» это возможно. Их жильцы могут ходить босиком даже в самый лютый мороз и спокойно оставлять детей играть на полу. Здесь нет раскаленных радиаторов и коварных сквозняков. От нагретого пола тепло поднимается вверх, равномерно распространяясь по объему комнаты, и создаёт оптимальную температурную среду. 

– Перед обустройством «пирога» тёплого пола в жилых комплексах «Образцовые кварталы» мы создаем рабочий проект, в котором отражаем нагрузку, местонахождение коллекторов, контролирующих устройств и непосредственно обогревающих контуров. Кроме этого, определяем оптимальный тип труб и их диаметр, протяженность контуров и методы монтажа, – продолжает Антон Якунин.

Систему тёплого водяного пола должны монтировать только профессионалы. Трубы должны быть качественными, долговечными, с необходимой механической прочностью и антикоррозийной устойчивостью. К примеру, для полов REHAU используются трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa, обладающего хорошими теплопроводящими свойствами, устойчивого к коррозии и различным механическим, термическим и агрессивным химическим воздействиям.

В целях экономии

При применении водяных тёплых полов комфортная температура воздуха по сравнению с системой центрального отопления на 1–2 °C ниже. А каждый градус, на который снижается температура, позволяет сэкономить до 6% энергозатрат! В результате в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» затраты на отопление снижаются на 20-30%. При этом температуру в каждом помещении можно легко менять в зависимости от сезона и погоды – для этого установлены температурные датчики и терморегуляторы.


Квартиры с тёплым полом в Пушкинском районе: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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