Она художник, она так видит. В доме Колобовых переделки - без оглядки на закон

Дом Колобовых опасается за сохранность. Соседка затеяла перепланировку, а в гости заходил «автор» разрушения бывшей Главной Аптеки.

Звезда скандала с незаконной мансардой на бывшей Главной Аптеке Олег Ро появился в доме на Петроградке. Там с несогласованной перепланировкой и захватом чердака борются жильцы дома Колобовых.

Жильцы доходного дома Колобовых в Петроградском районе на улице Ленина пытаются предотвратить несогласованную перепланировку квартиры с захватом части чердака. Жилье принадлежит небезызвестному в узких кругах арт-фотографу Але Есипович. А в дом в качестве её представителя зачастил Олег Ро, герой скандальной истории 2012 года с незаконным возведением мансарды в здании бывшей Главной Аптеки на Миллионной улице. Нелегальные работы там закончились для дома — разрушением, а для Ро – уголовным делом и 300 часами общественных работ. Жители здания на улице Ленина опасаются, что сценарий повторяется.

Весь последний год обитатели дома №8 на улице Ленина заваливают жалобами все инстанции и с возрастающей тревогой следят за ситуацией, которая разворачивается под крышей здания. Хозяйка квартиры №34 затеяла перепланировку и заняла чердак над своими помещениями. По информации жильцов — просто снесла все перегородки в квартире и перекрытия между чердаком и изменила трассировку общедомовых коммуникаций. В конкретные планы владелица посвятить соседей не удосужилась. Вместо этого часть крыши отгородили колючей проволокой.





В Петроградском районном суде 14 января состоялось предварительное судебное заседание по иску управляющей компании дома — ЖКС №1 к хозяйке квартиры. Согласно выписке из Росреестра, жилье принадлежит Алле Есипович (арт-фотограф, которая в свое время работала в журнале «Собака.ру»). В исковом заявлении (есть в распоряжении редакции) содержится требование привести чердачное помещение в первоначальное состояние. А именно восстановить межэтажные перегородки, восстановить трубопровод центрального отопления и демонтировать кирпичную стену при входе на лестничное помещение.

К слову, этот дом братьев-миллионеров Ф.Я. и Н.Я. Колобовых, или «Колобовский дом» (в районе было и их лесопильное производство, и много домов), является выявленным объектом культурного наследия. Здание в 1908-1910 годах возвели по проекту архитектора Сергея Гингера, широкая аудитория может помнить его интерьеры и по телесериалу «Бандитский Петербург. Барон». Именно в этом доме живет помощник депутата, в квартиру которого проникает Барон, и откуда он вместе с напарником крадет картину "Эгина" кисти Рембрандта.

Перепланировка в любом доме – объекте культурного наследия требует, кроме всего прочего, согласования с профильными комитетом по охране памятников (КГИОП). Представитель Есипович Олег Ро заявил, что задание комитета на проектирование было получено летом прошлого года. «Соответственно, в рамках него и ведутся проектные работы», – заверил он, подчеркнув, что не является ответственным за ход работ, а выполняет роль представителя хозяйки «по другим вопросам», в том числе, переговорам с жильцами.

Тем не менее, в комитете «Фонтанке» сообщили, что в настоящее время задание является недействительным, так как заявитель не вернул его согласованным. Проектная документация в комитет не поступала, и, соответственно, работы не одобрены. В настоящее время комитет готовит иск на предоставление доступа в квартиру. КГИОП подготовлено ходатайство в Петроградский районный суд о привлечении комитета для участия в процессе по иску ЖКС №1 в качестве третьего лица.

«После окончания отопительного сезона они начали заниматься трубами. Полностью срезали трубы центрального отопления. На эту часть чердака можно было зайти через две двери. Когда мы поднялись, увидели, что проходы заложены, возведены перегородки, срезаны трубы отопления», – вспоминает одна из жительниц дома. – Прораб сначала с нами общался, уверял, что все [разрешительные] документы есть, и они у Олега Ивановича (Ро — прим.ред.). Я вызывала полицию, он им показывал техническое задание КГИОП. Но на основании этого задания никакие работы проводить нельзя».

Более того, и в квартире, и на чердаке производятся работы в отсутствие разрешительной документации, это подтвердили в администрации Петроградского района. Жильцам собственница также никаких документов о правомерности своих действий не предоставила. Редакция попыталась выяснить точку зрения на происходящее главной героини, тем более что она — достаточно медийная персона. Однако через Олега Ро тв передала, что отказывается комментировать ситуацию «Фонтанке».

Сейчас жителям остается только гадать, что происходит в квартире Есипович. По их информации полугодичной давности, перегородки между квартирой и чердаком полностью отсутствовали. А осенью 2019 года в смежной капитальной стене между лестничной площадкой и квартирой №34 появились отверстия. «По их характеру можно было судить, что эти отверстия сверлились для установки лестницы. Потом в них вставлена арматура. Затем торчащий кусок арматуры был срезан, отверстие пытались заштукатурить и замазать краской. Представитель жилинспекции нам сказал, что скорее всего, там действительно устанавливают лестницу».

В октябре 2019 года представители ГЖИ побывали в доме Колобовых с внеплановой проверкой, констатировали, что ситуация с места не сдвинулась, и уведомили собственника, что он обязан до 1 ноября привести помещения в прежнее состояние, в противном случае районная администрация обратится в суд.

Этого на момент публикации материала так и не произошло.

«ЖКС [подал в суд] по доверенности администрации, какая разница. Это наша внутренняя работа. Суд состоится в феврале, что еще надо, не понимаю. Перепланировка незаконная. Собственник получил уведомление. Поскольку прошло три месяца, мы подали в суд. Поэтому администрация все отработала», – прокомментировал отсутствие искового от администрации замглавы района Евгений Корабельников.

Между тем, по словам очевидцев, представитель Жилкомсервиса на предварительное заседание пришел неподготовленным: без доверенности и не смог с ходу назвать номер квартиры ответчика, что вызвало у обитателей дома нехорошие подозрения, что иск подан только формально. «Значит, в следующий раз придет подготовленный. А где вы увидели халатное отношение? Мы что, суд проиграли?» – заявил Корабельников.

Тем не менее, по закону райадминистрация обязана подать собственный иск. «Вообще это должен требовать в том числе район, но управляющая компания тоже вправе это делать. Только район это обязан делать в силу закона, согласно Жилищному кодексу, а УК — в силу нарушения прав», – подтвердил член общественного совета при вице-губернаторе Петербурга по ЖКХ Кирилл Захарян. Он подчеркнул, что иск управляющей компании не освобождает администрацию от обязанности подать собственный. Эксперт также обозначил краеугольный камень: выиграть дело недостаточно, главная проблема, как показывает практика, заставить собственника исполнить решение суда.

Более того, сейчас нет никаких оснований на то, чтобы Алла Есипович пользовалась чердаком по своему усмотрению. Он является общедомовым имуществом. В подобных случаях существует два пути: либо оформление чердачного помещения над квартирой в собственность либо предоставление для индивидуального пользования.

Захарян пояснил, что в первом случае владельцу квартиры по закону требуется согласие абсолютно всех собственников помещений в доме, и жилых, и нежилых. Во втором требуется договориться об этом с хозяевами более 50% площадей в здании. По словам обитателей дома Колобовых, такого согласия они не давали, хотя Олег Ро пытался вести переговоры, курсируя по квартирам.

Олег Ро в 2012 году уже становился героем многочисленных публикаций в прессе. История связана с незаконным строительством мансарды в доме №4 на Миллионной улице, между прочим, памятнике федерального значения. Он выступал в качестве доверенного лица собственника квартиры, принадлежащей англичанину Николасу Чарльзу Девереллу Пауналлу. Работы велись без разрешительной документации и привели к печальным последствиям — лопнули трубы, кипятком залило парадную и десяток квартир, в результате произошло частичное разрушение, а жильцы были вынуждены покинуть дом.

Противостояние Ро с соседями англичанина не обошлось без рукоприкладства. Жительница дома Елена Киселева-Хассинен рассказывала, во время попытки проследить за ходом работ мужчина сбил её со стремянки. Дама уверяла, что получила ушиб грудной клетки. Было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Но суд, несмотря на показания свидетелей и выводы судмедэкспертизы, в 2014 году оправдал Ро.

Впрочем, по другому уголовному делу, по статьям 243 ч. 1 «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» и 330 ч. 1 «Самоуправство» строителя признали виновным и приговорили к 300 часам общественных работ, что в 2014 году подтвердила и апелляция.

В истории с домом Колобовых, уверяют соседи, тоже присутствуют травмы участника конфликта. Одна из жильцов рассказала, что 22 августа, когда на чердаке в очередной раз производились некие работы, она попыталась попасть в помещение, но была остановлена Олегом Ро. По её словам, Ро начал ее толкать. Она вызвала полицию, зафиксировала синяки в трамве, однако в возбуждении уголовного дела ей было отказано. Более того, в постановлении об отказе (есть в распоряжении редакции) говорится, что женщина якобы просто «ударилась о перила лестницы».

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»