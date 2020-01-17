В ГК «ПСК» рассказали, как маткапитал повлияет на строительный рынок

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В послании Совету Федерации Владимир Путин объявил, что материнский капитал будут выдавать уже при рождении первого ребенка. По статистике, большинство семей направляют деньги на улучшение жилищных условий. Эксперты ГК «ПСК» объясняют, как это повлияет на рынок в Петербурге и регионах.

В Петербурге главными адресатами поддержки станут, в первую очередь, наименее обеспеченные семьи. Для них 466 тысяч станут возможностью покрыть большую часть первого взноса. В регионах сумма будет более ощутимой из-за разницы в стоимости квадратного метра, что позволит приобрести более просторную квартиру.

— Не забывайте, что за второго ребёнка единовременная выплата вырастет до 616 тыс. руб. А при рождении третьего государство выплатит семье 450 тыс. руб. по ипотечному кредиту. Сложите — и получится свыше 1,5 млн руб. За эти деньги реально найти двухкомнатные варианты в городах-миллионниках за пределами двух столиц. Это повысит интерес к многокомнатным квартирам, однако в масштабах Петербурга этого вряд ли окажется достаточно, чтобы переломить ставший уже традиционным спрос на однокомнатные квартиры, — говорят в ПСК.

Новые меры поддержки также увеличат число семей, обратившихся за льготами. Впрочем, пока их количество недостаточно, чтобы оказать на рынок ощутимый эффект. По данным Росстата, в 2018 году за маткапиталом обратилось 697 тыс. семей. Даже если предположить, что из них 600 тысяч направили средства на покупку новой квартиры, в масштабах страны это капля в море.

По опыту отдела продаж ПСК, основной объём сделок с маткапиталом приходится на комфорт-класс, что нашло отражение в продажах сданного в конце прошлого года ЖК «Славянка» в одноимённом микрорайоне на юге города. В проектах бизнес-класса «Новый Невский» и Nobelius опция также доступна, но случаи её использования единичны.

— До настоящего момента решающее значение для покупки в комфорт-классе играло не наличие государственных льгот, а размер ипотечной ставки. В этом смысле гораздо более востребована другая мера – так называемая семейная ипотека.

Узнать о всех возможностях покупки, квартирах в продаже и акциях от застройщика можно по телефону (812) 640-38-38, а также в центральном офисе ГК «ПСК» по адресу наб. реки Карповки, 16, кор.2, лит. А.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/