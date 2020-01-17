В красносельской школе ученицу душили и били на перемене. Суд оценил страдания в 40 тысяч рублей

11-летнюю ученицу душил и бил в школе Красносельского района Петербурга одноклассник. Спустя более чем год дело рассмотрел суд. Мать девочки просила полмиллиона рублей компенсации, но получит только 40 тысяч.

О завершении процесса 17 января рассказали в объединенной пресс-службе судов города. Конфликт между одноклассниками 2007 года рождения произошел в ноябре 2018-го. На перемене после третьего урока ученик в коридоре избил свою одноклассницу. Первоначально мальчик, дежуривший в тот день, заявлял, что просил девочку «не бегать», но та в ответ якобы схватила его за горло. Камеры видеонаблюдения же говорят об обратном: это мальчик толкнул ровесницу в спину, после чего она ударилась об дверь. А перед этим юноша душил сверстницу, что увидели как камеры, так и свидетели. Побои сняли позже медики.

Мама девочки просила привлечь родителей подростка и школу к ответственности за принесенный вред здоровью ученице и взыскать солидарно моральный вред – 500 000 рублей. Суд принял положительное решение по поводу компенсации, но снизил размер выплаты более чем в 10 раз — до 40 000 рублей.



