Контейнеры для раздельного сбора мусора установлены в ЖК «Чистое небо»

Setl Group

Контейнеры для раздельного сбора мусора установлены на специальных площадках во дворах ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Они предназначены для макулатуры, пластика, металла и стекла.

Установку контейнеров по просьбе инициативной группы жильцов организовала управляющая компания. Накопители появились на нескольких площадках во дворах домов 67, 69, 71 на Комендантском проспекте и 23 к.1 и 2 на Арцеуловской аллее. Это первые сданные очереди проекта «Чистое небо».

Впоследствии, если эксперимент окажется успешным и жители будут ответственно относиться к разделению мусора на различные виды, подобные контейнеры могут появиться во дворах домов 62, 64, 66 на Комендантском проспекте.

Setl Group

Как отмечают эксперты, около 80-90% сортированного мусора можно впоследствии переработать, а затем использовать в промышленности. На сегодняшний день перечень товаров, которые изготавливают, к примеру, из переработанного пластика, огромен: это одежда, обувь, садовый и хозяйственный инвентарь, мебель, велосипеды и многое другое.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

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