Политический кризис на Украине накаляется. Заседание Рады отменено после отставки премьера

Традиционный «час вопросов к правительству» во время заседания Верховной рады был отменен после того, как премьер-министр Украины попросил президента о снятии его с должности.

«Премьер-министр Украины написал обращение к президенту и сейчас находится на консультации, поэтому сегодня, как такового, часа вопросов к правительству не будет», – цитирует 17 января заявление председателя парламента Дмитрия Разумкова издание "Українські Новини".

Он отметил, что ожидается лишь выступление министра иностранных дел Вадима Пристайко. По данным СМИ, в зал не пришли ни министры, ни глава МИД.

Накануне в Сети появились записи, на которых премьер-министр обвинил Владимира Зеленского в «примитивном понимании экономических процессов». После этого Алексей Гончарук написал заявление об отставке, где отметил, что у него нет неуважения к главе государства. Офис президента обещал рассмотреть прошение.



