Бил палкой, вырывал волосы. Петербуржец подозревается в жестоком обращении с шестилетней дочерью

Петербуржец подозревается в издевательствах над шестилетней дочерью. Инспектору отдела по делам несовершеннолетних мужчина сказал прямо – девочку не любил, уж слишком она напоминала ему бывшую жену.

Как рассказали «Фонтанке» 17 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, отношения в семье из Купчино попали в поле зрения инспектора по делам несовершеннолетних после того, как шестилетняя девочка оказалась в больнице в декабре 2019-го. На её теле нашли ушибы, а голова была обрита. Проверка показала, что отец якобы регулярно бил дочь, таскал за волосы. А в больницу его дочь попала после «воспитательных» ударов палкой из-за проявления энуреза.

Инспектору ОДН отец признался, что девочка внешне слишком напоминала ему бывшую жену. Поэтому дочь он не любил и давно хотел от неё избавиться, но отказаться не решался – боялся, что органы опеки придут к нему за двумя другими детьми от второго брака: новорождённой девочкой и четырёхлетним сыном.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка. Также составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

В аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге добавили, что в отношении мачехи девочки также возбуждено дело, но уже по статье об истязании. Не исключено, что в ходе расследования статьи будут переквалифицированы, говорит юрист аппарата Светланы Агапитовой. Все трое детей на данный момент изолированы от родителей, ситуация находится на контроле у детского омбудсмена.



