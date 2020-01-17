Под колесами машин в Петербурге с начала года погибли 9 человек. Год назад был только один

На дорогах Петербурга и Ленинградской области за первые 15 дней 2020 года погибли 18 пешеходов и пострадали еще 104. Это значительно больше, чем за тот же период 2019 года.

Как сообщает 17 января Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге с 1 по 15 января ДТП унесли жизни девяти пешеходов, в том числе троих несовершеннолетних. Год назад под колесами автомобилей за этот же период погиб один человек. Пострадавших в этом году больше на 7 – 75 человек.

Так, в новогодние каникулы на площади Мужества KIA Rio насмерть сбил двух подростков. А уже после праздников женщина получила смертельные травмы, попав под колеса скутера на перекрестке улицы Есенина и проспекта Просвещения.

В тяжелом состоянии увезли парня, попавшего под колеса «Лады» на проспекте Сизова, и женщину, сбитую BMW на Заневском проспекте. Вечером 15 января, как стало известно «Фонтанке», в больницу Сестрорецка в тяжелом состоянии доставили 64-летнего жителя Песочного. Мужчина около 18:28 был сбит легковым автомобилем вне зоны пешеходного перехода. Его поместили в отделение реанимации.





В Ленинградской области тоже погибли 9 человек. Это почти вдвое больше, чем год назад: за первые 15 дней января 2019 года на областных дорогах жертвами ДТП стали 4 пешехода. Травмы получили 29 человек – на 9 пострадавших больше. В том числе погиб пешеход на трассе «Нарва», где в декабре 2019 года уже произошло два смертельных наезда.

Как отмечают в ГИБДД, виновниками этих наездов в Петербурге и Ленобласти становились и водители, и пешеходы в равной степени. В связи с этим в ведомстве напоминают водителям, что при приближении к пешеходному переходу они обязаны уступить дорогу пешеходам, которые переходят дорогу или только вступили на проезжую часть для перехода.

Пешеходам же напоминают об обязанности выходить на проезжую часть только после того, как они оценят расстояние до приближающегося транспорта и его скорость и убедятся в безопасности перехода. Кроме того, с учетом дождливой и пасмурной погоды стоит использовать световозвращающие элементы – они в несколько раз повышают видимость пешехода для водителей.

Только за 16 января в Петербурге произошло еще несколько серьезных ДТП с пешеходами. На Невском проспекте Hyundai сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе и скрылся. Водителя с ножом в салоне поймали «по горячим следам». Час спустя на Богатырском проспекте и Среднем проспекте В.О. с разницей в 10 минут под колесами оказались еще двое, уже на нерегулируемой «зебре». А вечером на севере города за 5 минут сбили еще двоих, один из них погиб.