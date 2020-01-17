На севере Финляндии закончилась полярная ночь

Жители самого северного муниципалитета Финляндии Утсйоки сегодня, 17 января, в 12:56 мск впервые увидели солнечный свет спустя почти восемь недель. Именно столько длилась полярная ночь, сообщает Yle.

Напомним, посёлок Нуоргам зимняя тьма, которую финны называют «каамос», накрыла 25 ноября. Наконец, солнце показалось за горизонтом.





В лапландской деревне Хетта, где полярная ночь закончилась раньше, установлена камера, которая показывает жизнь населённого пункта в самоё тёмное время года. На канале муниципалитета пока есть видео прошлогодней полярной ночи:

А так увидела «каамос» видеограф Ханна Лайси на западе Суоми.