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Общество
17.01.2020 14:40
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Сестра Мишустина опубликовала фотографию с Григорием Лепсом. Она ходит на концерты, а брат пишет музыку. Писал ли Мишустин музыку Лепсу?

Премьер-министр является автором музыки к двум песням Григория Лепса. Симпатии к творчеству певца подтвердила сестра Михаила Мишустина в своем Facebook.

Сестра Мишустина опубликовала фотографию с Григорием Лепсом. Она ходит на концерты, а брат пишет музыку. Писал ли Мишустин музыку Лепсу?

Григорий Лепс//Сергей Бобылев/ТАСС

Как выяснила 17 января «Фонтанка», зарегистрированная в соцсети под своим настоящим именем Наталия Стенина опубликовала пару посвященных Лепсу снимков. Она сфотографировалась с певцом.

Фото: скриншот/facebook.com

Вторая карточка выполнена на концерте Лепса – Стенина сидит за столиком, компанию ей по правую руку составляет основатель Comedy Club и нынешний гендиректор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Артур Джанибекян.

Фото: скриншот/facebook.com


Наталия Стенина ведет совместный бизнес с девелопером Александром Удодовым, о близости которого с Михаилом Мишустиным пресса пишет почти с самого назначения на пост главы ФНС в 2010 году. Стенина владеет долей в ресторане «Недальний Восток» на Тверском бульваре, вместе с Удодовым и вице-президентом Роснефти Геннадием Букаевым числится в соучредителях фонда содействия восстановлению храма Спаса Нерукотворного Образа в Одинцово и стояла у истоков любительской хоккейной команды «Спортима», за которую играли Мишустин, Удодов и федеральные чиновники и бизнесмены. В аккаунте Стениной в Facebook многие снимки посвящены Швейцарии, где учились дети Мишустина.

Новый премьер-министр указан автором музыки к песням Лепса «Зола» и «Настоящая женщина». Представители певца опровергали причастность политика к композиторству, но поэт-песенник Александр Вулых, сочинивший текст «Золы», подтвердил РИА «Новости»  опубликованную в реестре правообладателей на сайте Российского авторского общества.

Поэт Константин Арсенев рассказал «Фонтанке» историю «Настоящей женщины»: «Мне музыку дал Лепс, чтобы я сочинил слова. Автора я не знал, а Гриша не сказал. Обычная творческая рутина. Если бы я пару композиций ему сочинил, то, может, и обращал бы внимание на автора музыки. Мелодия на «Настоящую женщину» мне ничем не запомнилась. Такого, чтобы «Вау-у-у», не было. Но я не удивлен, что автором оказался нынешний премьер. В наше время много талантливых людей, совмещающих разные жанры деятельности».

С Михаилом Мишустиным поэт-песенник лично не знаком и никогда его не видел.

«Фонтанка» обратилась к петербургскому музыканту Максиму Сорокину, который регулярно выступает в составе петербургских оркестров. «Обе песни – обычная попса. «Настоящая женщина» чуть интереснее, но все же. Сделано при этом очень профессионально. По качеству слышно, что это мог быть только человек с музыкальным образованием, или ему кто-то помогал. Интересных моментов я не нашел, разве что инструментовка в куплете «Настоящей женщины». Хорошая перекличка гитар и духовых. И все же, честно говоря, такое ощущение, что эту музыку собрали из позаимствованных отовсюду кусков. Типичная попса в общем. Но писал точно профи, который знает гармонические правила и функции, владеет инструментовкой для эстрадного состава. И запись со сведением тоже хорошая», – оценил Сорокин.


Мишустина назначили премьер-министром 16 января. Он десять лет возглавлял Федеральную налоговую службу. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин пожелал  Мишустину разумно распорядиться доверием граждан и бизнеса. Свои наставления  дал и музыкант Сергей Шнуров.


© Фонтанка.Ру
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